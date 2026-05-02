「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）ヤクルトが逆転勝ち。対ＤｅＮＡ戦は開幕からの７連勝とした。同点の九回、四球と内山の右前打で１死一、三塁の好機。武岡が右越えにサヨナラ打を放って試合を決めた。４−５の八回１死、代打・宮本が死球で出塁すると、代走・赤羽が２死後に二盗に成功。並木の中前適時打で同点とした。打線は、１日の同戦でサイクル安打を達成した丸山和が「１番・右翼」で先発出場。初回