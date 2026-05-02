ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関ＧＷ特選」は２日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。大神康司（５３＝福岡）は３号艇の５Ｒ、５コースからコンマ０８の快ショットを放った前原大道を受け止め、まくりを敢行。１号艇・原田篤志を撃破とはいかなかったが、２着でゴール。予選６走を２勝２、３着２本ずつのオール３連対と安定感たっぷりの走りを披露し５位で準優入りを果たした。相棒６３