「本当に自分の中で大事な作品」押切もえが、映画『プラダを着た悪魔2』のイベントで、20年前の日本版ポスターに使用された“美脚”の正体が自身だったことを明かし、当時の思い出を振り返った。押切もえ○押切もえ、美背中あらわな真紅ドレスで魅了押切は4月30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔2』(公開中)の公開前夜祭イベントに“みちょぱ”こと池田美優、神田愛花とともに登場した。同作は、2006年に公開された『プラ