佐藤浩市 佐藤浩市が２日、横浜市内の船上で行われた「第4回横浜国際映画祭」船上パーティーに出席した。今年の同映画祭のアンバサダーを務める佐藤は冒頭の挨拶で「ちょっと待っている間にテキーラ３杯飲みまして」と笑いを誘いつつ国際映画祭の重要性を説いて、無事に幕開けを飾ったことを祝福した。