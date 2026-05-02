北村匠海 北村匠海が主演映画『しびれ』で第4回横浜国際映画祭の最優秀男優賞を受賞した。２日、横浜市内の船上で行われた授賞式では審査員のリン・チーリンからトロフィを授与。国宝」吉沢亮＆横浜流星の活躍に刺激を受けていたと明かし、その中での受賞を喜んだ。