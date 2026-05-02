◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人（２日・東京ドーム）世紀の一戦の開始ゴングを前に、歌手の藤井フミヤが国家を独唱した。東京ドームのメインを飾る井上尚弥は入場時に、テレビドラマ「ＧｏｏｄＬｕｃｋ」のメインテーマ曲「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」で登場。登場前から場内ビジョンに控室の様子が映し出されると歓声が上がり、