１日、釣魚城遺跡風景区を訪れた人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月2日】中国の労働節（メーデー）5連休の初日となった1日、重慶市合川区の釣魚城遺跡風景区も多くの人でにぎわった。釣魚城遺跡は南宋時代の山城遺跡で、国内でも保存状態の良い古戦場跡の一つとして知られる。連休期間は、漢服（漢民族の伝統衣装）のパレードなど文化観光の新業態と歴史を融合させたイベントを開催。訪れた人々に春景色の中