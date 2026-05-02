◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6x-5 DeNA（2日、神宮球場）DeNAはヤクルトとの同一カード2戦目でサヨナラ負けを喫しました。先発マウンドにあがったのは今季から先発転向となっている入江大生投手。初回から得点圏にランナーを背負うなど度々ピンチを招くも、決定打を許さぬ粘投を見せます。打線は対する先発・小川泰弘投手の前に4回まで無安打に抑えこまれるも、5回に奮起。死球と連打で2アウト満塁の好機をつかむと、入江投手が