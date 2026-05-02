お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子（41）が2日までに自身のブログを更新。最近6年間で最高体重をたたき出したことを明かし、ダイエットを宣言した。「ダイエット開始!!」と題したブログを更新。「先日、我がマセキ芸能社の大先輩出川さんに、お祝いをしていただきました」と先輩・出川から昨年の「女芸人No.1決定戦THEW」優勝を祝ってもらったことを報告。「お料理はもちろんはちゃめちゃに美味しかったですし、出川さん