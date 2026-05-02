グローバルグループ・ENHYPENが2日、韓国・KSPO DOMEで4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA’』ソウル公演DAY2を開催した。【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込むENGENE（ファンネーム）の期待が高まる中、ステージに6人の姿が現れると、大歓声が沸き起こった。7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』のタイトル曲「Knife」で幕を開けると、ENHYPENならではのダークで力強いエネ