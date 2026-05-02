◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６ｘ―５ＤｅＮＡ（２日・神宮）ＤｅＮＡがサヨナラ負けを喫した。洋松時代の１９５４年以来７２年ぶりとなる開幕からのヤクルト戦７連敗となった。５回に２点を先制したが、先発の入江大生投手が５回途中４失点で降板。６回にヒュンメルの３ランで逆転に成功したが、８回にレイノルズが同点に追いつかれた。５―５となった９回には伊勢が１死一、三塁のピンチを招くと、最後は武岡にサヨナラ