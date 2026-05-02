◆米大リーグツインズ３―７ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１日（日本時間２日）、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で出場し、渡米後初の１試合２本塁打を２打席連発でマークした。４回、第２打席で６試合ぶりの６号勝ち越しソロ。５回の第３打席での７号２ランが日本人メジャー通算９９９号となった。その後、同時に試合が進行していたホ