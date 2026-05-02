俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）のHuluオリジナルストーリー（全3話）が配信されることが2日、発表された。きょう2日放送の第4話放送終了後より第4.5話が配信される。【場面写真】子どもたちのために…将棋を勉強するタツキ先生（町田啓太）本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田