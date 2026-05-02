5月2日、東京競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ノクターン（牝4・美浦・木村哲也）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のリポサンテ（牝4・美浦・蛯名正義）、3着にポッポノフェスタ（牡4・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは1:58.1（良）。【東京5R】フェルミアークが接戦制し2勝目…進路こじ開け差し切りペースを読んだ好騎乗4歳上1勝クラス・ノクターンとC.ルメール騎手C.ル