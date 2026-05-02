5月2日、東京競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、フェルミアーク（牝3・美浦・森一誠）が勝利した。アタマ差の2着にスミッコディスコ（牡3・美浦・鈴木慎太郎）、3着にイヌボウノウタゴエ（牝3・美浦・西田雄一郎）が入った。勝ちタイムは1:21.2（良）。2番人気で佐々木大輔騎乗、グロリアスマーチ（牡3・栗東・須貝尚介）は、6着敗退。【東京4R】2億円ホース、スワーヴマルスが人気に