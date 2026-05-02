5月2日、東京競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2000m）は、武豊騎乗の1番人気、スワーヴマルス（牡3・美浦・田中博康）が勝利した。3/4馬身差の2着にタイドグラフ（牡3・美浦・上原博之）、3着にエバーシャンティ（牝3・美浦・久保田貴士）が入った。勝ちタイムは2:00.3（良）。2番人気でD.レーン騎乗、シーラス（牡3・美浦・堀宣行）は、10着敗退。【矢車賞】良血トリニティが鮮やか2勝目…母はヌーヴォレコルトキタサンブラ