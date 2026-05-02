男子ゴルフトーナメント「中日クラウンズ」では、トヨタ自動車の協力のもと、電気自動車を活用した大会の運営を行っていて、決勝「第1日」の2日は、水素社会の実現を見据え、愛知県の大村秀章知事が視察に訪れました。 【写真を見る】水素社会の実現へ 「中日クラウンズ」会場に“燃料電池タクシー”など展示 燃料電池車を活用した大会運営を大村知事が視察 愛知・東郷町 会場では、大型ディスプレイに電力を供給し