お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、明石家さんま（70）のエピソードを語った。尊敬する芸人について問われると、「いっぱいいますけど、さんまさんですかね」と、真っ先にさんまの名を挙げた。11年3月11日に起きた、東日本大震災直後の出来事が頭に残っているという。「3月14日、鮮明に覚えている」。その日は、さんま