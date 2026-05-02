◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6x-5 DeNA（2日、神宮球場）ヤクルトは先制を許すも、突き放しを許さずサヨナラ勝利としました。この日の先発・小川泰弘投手は3回までパーフェクトに抑える好投。4回には四球でランナーを背負うも後続を併殺打に取り、4回までを全て打者3人で抑えます。援護したい打線は初回の先頭から連打で無死1、2塁の好機をつかむも決定打が出ず。3回からも2イニング連続で2塁にランナーを置くも、対する入江大