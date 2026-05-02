◇パ・リーグ西武5―4ロッテ（2026年5月2日ZOZOマリン）西武・石井一成が待望の移籍後初アーチを放った。4―2の6回先頭で、ロッテの田中晴が投じた浮いたチェンジアップを右翼席に運んだ。一塁ベースを回ると強く右拳を握り、「とてもうれしい。絶対に打つという気持ちだった」と振り返った。オフにFA権を行使して日本ハムから移籍。打撃での勝負強さを期待されたが、開幕から調子が上がらず打率は1割を下回り4月5日に