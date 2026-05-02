俳優・中村雅俊の妻で俳優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ）さんが４月２８日、死去した。７３歳だった。訃報が明らかにされた２日、三女でモデルの中村里砂がＳＮＳを更新し、母との別れをつづった。ＳＮＳでは「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました」と報告。続けて「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております