『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』が2日、東京ドームで行われた。無敗同士の2人による“頂上決戦”を前に、井上の入場では、超大物アーティストが登場した。【写真】まさか！井上尚弥VS中谷潤人の入場で登場した超大物アーティスト超大物アーティストは、布袋寅泰。布袋のギター演奏で、井上は右手を高々と掲げて、入場していった。＜対戦カード＞・ファイナル：WBA・WBC・