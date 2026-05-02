◇パ・リーグ楽天0―5ソフトバンク（2026年5月2日みずほペイペイD）楽天のドラフト3位・繁永晟内野手（中大）がプロ初出場した。この日1軍登録され、9回先頭で代打で登場。ソフトバンク・上茶谷の初球の直球を積極的に打ちにいき、中飛に倒れた。「1球目を振れるように準備していた。捉えられるか捉えられないかは技術面だと思うので、そこは詰めていきたい」と繁永。ファームでは東地区4位の打率・303をマーク。持