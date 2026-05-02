個人向け国債と定期預金は、いずれも元本が保証される安全性の高い金融商品として、多くの人に利用されています。ただし、似ているようで仕組みやメリットは異なります。違いを理解することで、自分に合った選択がしやすくなります。定期預金の特徴まず定期預金は、銀行に一定期間お金を預けることで、あらかじめ決められた金利で利息を受け取る商品です。満期まで保有すれば元本と利息が確実に戻ってくる点は、初心者にとって安心