数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『VERY 2026年6月号増刊』（光文社）の「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『VERY 2026年6月号増刊』の「ピオヌンナルコラボ お守りポーチ」が見逃せない！光文社か