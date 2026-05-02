2026年4月、在職老齢年金制度が改正され、働きながら受け取る年金の「支給停止」となる基準額が引き上げられました。これにより、働く意欲のあるシニアが増えると期待される一方で、実際の雇用現場ではシニアと企業の間にギャップが残っているようです。シニア人材サービスを展開する株式会社マイスター60（東京都千代田区）が、2026年4月17日に発表した調査結果から、その実態が見えてきました。制度を知らない企業では「シニア雇