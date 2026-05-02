５月２日に開催されるプレミアリーグ第35節で、三笘薫を擁する６位のブライトンは、15位のニューカッスルと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘が２試合連続で名を連ねた。今月20日に20代最後の誕生日を迎える日本代表MFは、怪我を経て前節のチェルシー戦で１か月半ぶりに先発に復帰。２戦連発とはならなかったものの、３−０での完勝に貢献した。 ブライトンは２月21日のブレントフ