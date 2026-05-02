◇パ・リーグ西武5―4ロッテ（2026年5月2日ZOZOマリン）西武の守護神を任されているドラフト2位左腕・岩城颯空（中大）が、リーグ単独トップの9セーブ目をマークした。5―4の9回にマウンドへ。2死から小川に遊撃内野安打を許すも、最後は藤原を空振り三振。アウト3つは全て三振で奪った。直球の威力が十分で「ベストのボールで打者を打ち取ることができた」と胸を張った。4月28日の前回登板の日本ハム戦は1―1の9回