◇セ・リーグ広島0―4中日（2026年5月2日マツダ）広島の新助っ人ターノックは、自身6度目の登板でも来日初白星は手にできなかった。5回まで4安打5奪三振で無失点。しかし球数は103球を要し、3者凡退は一度だけと常に走者を背負う投球となった。0―0のままで降板した右腕は「悪くも良くもない投球。コントロールが荒れてしまったのは反省」。今季は6試合で0勝2敗、防御率3・27となった。