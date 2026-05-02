「ボクシング・８回戦」（２日、東京ドーム）スーパーバンタム級８回戦で前ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（３０）＝大橋＝が陥落から７ケ月ぶりの再起戦に挑み、ＷＢＡアジア・スーパーバンタム級王者のワン・デカン（中国）に判定２−０で勝利。判定勝利のアナウンスに会場はどよめきに包まれる異様な事態となった。序盤は軽快なフットワークをみせていた武居。ただ、３回プレッシャーに押される形で被弾が目立つ場面