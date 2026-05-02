ボクシングの前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９＝大橋）が、スーパーバンタム級８回戦（２日、東京ドーム）でＷＢＡ世界同級１５位ワン・デカン（２６＝中国）に判定２―０で辛勝した。昨年９月、武居はクリスチャン・メディナ（メキシコ）に４ＲＴＫＯ負けを喫して王座陥落。約８か月ぶりの再起戦で、１Ｒから積極的な攻めを見せたが、３Ｒからワンのパンチをもらい始める。６Ｒにロープ際に相手を追い詰める場面も