ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で王者・井上拓真（３０＝大橋）に判定負けした同級４位・井岡一翔（３７＝大橋）が、試合後に頭部外傷により病院で搬送されたと発表された。井岡は５階級制覇をかけて拓真に挑んだものの、２ラウンド（Ｒ）、３Ｒにダウンを喫し大差の判定で敗れた。試合後は自力で控室へ戻ったものの、左ほお付近に外傷を負ったことで会見をキャンセルし、病院へ運ば