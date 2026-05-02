人気ユーチューバーのＨＩＫＡＫＩＮ（３７）が２日、自身のユーチューブチャンネルでライブ配信。この日東京ドームで行われたＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ、井上拓真と井岡一翔の一戦を見守った。試合は井上が井岡から２度のダウンを奪い、３―０の判定勝ち。初防衛に成功した。ライブ配信で視聴者と共に試合を見守ったＨＩＫＡＫＩＮは「いやーすげぇ試合。熱出ちゃうかと思ったよ」と大興奮。序盤で２度のダウン