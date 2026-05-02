ダウンタウンの松本人志が２日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信企画「ＬＩＶＥ＋」に登場。１９８０年代を代表するコント番組を回顧し、「改めてすごい」と思った２人を明かした。松本は、ゲストで登場していた伊集院光とテレビを見て育ってきたことから、１９８０年代を代表するコント番組「８時だョ！全員集合」と「オレたちひょうきん族」の話題に。当時、両番組は同じ時