◆ラグビー◇リーグワン第１７節東芝ブレイブルーパス東京３５―２９静岡ブルーレヴズ（２日・秩父宮）東京ブレイブルーパスは静岡ブルーレヴズを３５―２９で下し、プレーオフに進出する上位６位以内が確定した。開始１分に先制されたが、ＷＴＢ石岡玲英（２４）が４分にトライを決め、ＷＴＢジョネ・ナイカブラ（３２）が２トライを追加するなどで前半は２２―２２で折り返した。後半はレヴズのスクラムで押し込まれな