Ｆ１マイアミ・グランプリ（ＧＰ）スプリント予選（ＳＱ）が１日（日本時間２日）に行われ、アストンマーティンにまたまたトラブルが発生した。マシンの振動問題を始め走るたびにトラブルが起きて歴史的な低迷が続くアストンマーティンは、１か月以上の中断を経て再開されたマイアミＧＰスプリント予選１回目（ＳＱ１）でいきなり失態を演じた。ランス・ストロールにトラブルが発生して、唯一タイムを出せないまま最下位に沈