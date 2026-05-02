ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平が２日、神奈川・横浜の赤レンガパークで第４回横浜国際映画祭（５日まで）のレッドカーペットイベントに出席した。コンペ部門の審査員を務める丸山は「なかなか、そういうお仕事はないので、自分なりの思いも巡らせながら、全作品を見て審査させていただきました」と語った。アンバサダーの佐藤浩市をはじめ、唐沢寿明、宮沢りえ、窪塚洋介、北川景子、北村匠海、黒島結菜らも出席した。