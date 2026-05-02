日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ニコニコ超会議2026で歌手・小林幸子（72）との2ショットを披露した。同イベントで初音ミクのコスプレを披露した河出アナ。プライベートで参戦予定だったが、自身が出演する同局「Oha!4」の企画に発展したといい、「超会議で“ラスボス”こと小林幸子さんにインタビューする機会をいただきました…！」と報告。“ラスボス”とのド派手な2ショ