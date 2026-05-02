◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(2日、神宮球場)「5-5」の同点で迎えた9回にマウンドにあがったヤクルトの新守護神・キハダ投手。これで10試合で続いていた“デビューから連続セーブ記録”はストップしましたが、無失点でしのぐ好投を披露しました。1点ビハインドで8回裏を迎えるも、死球と盗塁でランナーを進め、並木秀尊選手のタイムリーで同点に追いついたヤクルト。9回のマウンドにはキハダ投手を送ります。先頭で迎えた