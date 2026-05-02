気楽でいいよね▶▶この作品を最初から読む「不倫なんてドラマの中だけの話」そう言って笑い合っているママ友たちは、全員不倫していました。小学3年生の子どもを持つ早紀、美穂、麻衣の3人は、子どもが幼稚園の頃から仲良くしているママ友グループ。適度な距離感で話し合える彼女たちはそれぞれ、周囲には内緒で恋をする間柄の相手がいます。毎日の忙しさから子どもにきつく当たってしまう早紀。夫からモラハラを受けて