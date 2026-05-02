なくなった？ボール？▶▶この作品を最初から読む春は新生活の季節。転職や異動、子どもの入学など、新しい環境に向き合う人も多い時期です。建築資材会社に勤める一ノ瀬圭子さんは、2度の育休を経た36歳の春を迎えました。長男・太郎くんは新1年生に、長女・ゆりちゃんも4歳に成長。仕事と家庭の両立にも、ようやく余裕が見えてきた頃でした。しかし、太郎くんの入学をきっかけに生活は一変。保育園とは異なる小学校の