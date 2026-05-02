アルビレックス新潟は2日、ホームゲーム開催時の迷惑駐車・路上駐車に関し、改めて注意喚起した。クラブは公式サイトで「現在、スタジアム周辺において、一部の方によるルールに反した駐車行為が確認されており、近隣住民の皆様や周辺施設に多大なご迷惑をおかけしている状況です」と報告。続けて「公共の道路や私有地への不正駐車は、近隣の方々へご迷惑をおかけするだけでなく、救急車や消防車などの緊急車両の通行を阻害