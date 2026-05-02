名古屋市千種区で、原付バイクで70代の女性をはね大ケガさせたにもかかわらず、そのまま逃げたとして58歳の男が5月2日、逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市名東区の無職・兼松宏行容疑者(58)です。警察によりますと、兼松容疑者は1日午前10時ごろ、千種区千代が丘の市道で原付バイクを運転中に、歩いて道路を渡っていた76歳の女性をはね大ケガさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は右