ヤクルト・スワローズ前監督で元プロ野球選手の高津臣吾（57）が4月28日、Instagramを更新。元プロ野球選手で解説者の鳥谷敬（44）との写真を公開した。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は…渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」 「神宮球場でスワローズ対タイガースの解説」というコメントと共に投稿された写真は、球場を見渡せ