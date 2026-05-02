タレントの照英が4月28日、Instagramを更新。子どもと過ごすプライベートな時間を公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 投稿された写真では、ベージュのハットに白いTシャツを合わせた照英の姿が写っており、服の上からでも鍛え上げられた筋肉が目立っている。片手で長男を抱きながら、イタリアの観光名所