V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、5月16日（金）と17日（土）に香港でバレーボール教室とエキシビジョンマッチを開催すると発表した。 今回の活動は国際交流とバレーボール競技の普及促進を目的として実施され、2025年末に栃木県で開催された香港の小中学生を招いてのバレーボール教室に続く交流事業となる。 16日（金）には、香港市内にて