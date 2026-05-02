◇パ・リーグ日本ハム9―10オリックス（2026年5月2日エスコンF）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏（るあん＝東海大）がプロ初アーチを放った。8―10の9回2死で代打で登場。オリックス・マチャドの157キロの直球を力負けせずに引っ張り、右翼スタンドに運び「うれしい。速いボールに合わせて、迷わずいった」と話した。栃木県出身。東海大相模―東海大を経て入団した内野手は、敗戦の中でベンチの期待に応え「1本打って