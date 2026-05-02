奈良競輪のF1ナイターは2日、2日目を終えた。S級の準決勝11Rは逃げた青木瑞樹（26＝岡山）が2着に踏ん張り、S級で初めて決勝へ進んだ。展開は赤板ホームから先制し、シリーズリーダーの木村皆斗（24＝茨城）が引っ張る3車の東日本ラインを後方5番手に置いた。そのまま快調に飛ばすと、3番手にハマっていた高田修汰（26＝福井）らが木村をけん制したこともあり、徳永哲人（43＝熊本）とワンツーでゴール。思い切りの良さが好