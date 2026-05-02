スーパーバンタム級ノンタイトル8回戦ボクシングの前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が2日、東京ドームでスーパーバンタム級ノンタイトル8回戦に臨み、WBA同級15位ワン・デカン（中国）に2-0（77-75×2、76-76）の判定勝ちを収めた。興行のメインイベントは井上尚弥VS中谷潤人のビッグマッチ。武居にとっては約7か月半ぶりの再起戦で、タフな相手に苦しみながらも勝利した。リングインタビューでは悔しさをにじませた。