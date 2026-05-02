◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人（２日・東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位の挑戦者・中谷潤人の世紀の一戦のゴングが鳴った。３２戦全勝同士の無敗対決で、東京ドームのメインイベントで日本人同士の対戦は初めてで、井上尚は６回ＫＯ勝ちした２４年５月６日の